Grealish: “Fischi? Non me lo spiego. Cerco di prenderla come una cosa positiva o un complimento”

Durante l’intervista concessa a Man City Magazine, il centrocampista offensivo, Jack Grealish, ha così parlato dei fischi che lo accompagnano in ogni partita: “Mi chiedo sempre perché i tifosi avversari mi fischiano. Anche mia mamma mi chiede sempre il perché, ma ad essere sincero non lo so. In qualsiasi campo in trasferta vada i tifosi hanno questo atteggiamento e non so spiegarmi il perché. Cerco di prenderla come una cosa positiva o un complimento…”

Foto: Twitter Grealish