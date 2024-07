Grealish: “Esclusione da Euro2024? La cosa più difficile che ho dovuto affrontare in carriera”

Durante l’intervista concessa alla BBC, Jack Grealish ha così parlato dell’esclusione dai convocati dell’Inghilterra per Euro2024: “Quando sei in vacanza, ogni volta che accendi il telefono o la TV lo vedi, quindi è stato difficile non vederlo. Sarò onesto, dal punto di vista calcistico è stata la cosa più difficile che abbia mai dovuto affrontare in termini di carriera. Mi si è spezzato il cuore. Per me stesso, ora, devo cercare di usare questo fatto come motivazione per la stagione in corso”.

Foto: Twitter Grealish