Grealish: “Esclusione da Euro2024? È stata una delle peggiori estati della mia vita”

Jack Grealish, trequartista dell’Inghilterra, è intervenuto ai microfoni di ITV dopo la vittoria per 2-0 contro l’Irlanda nella prima giornata di Nations League: “Era quello che io e Declan ci aspettavamo. Non abbiamo niente di male da dire, entrambi ci siamo divertiti a giocare. Devo iniziare a giocare regolarmente, segnare gol, è quello che ho fatto oggi. Non sono ancora in forma al 100%, ma ci sto arrivando, quindi da un punto di vista personale sono felice”.

Grealish è poi tornato sulla sua esclusione dagli Europei: “È stata una delle peggiori estati della mia vita perché non puoi non vedere tutto ciò che sta accadendo davanti a te. È stato difficile, ma mi ha dato qualcosa per riprendermi”.

Foto: Twitter Grealish