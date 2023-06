Grealish: “E’ stata una stagione incredibile. Vincere la Champions era il mio sogno”

Jack Grealish sui propri canali social è ritornato a parlare della stagione appena conclusa. Ecco le sue parole: “L’intera stagione è stata incredibile, ma soprattutto il fine settimana di Istanbul è stato il migliore della mia vita. Vincere la Champions League e soprattutto il Triplete era qualcosa che potevo a malapena sognare quando ho firmato per il City. Voglio solo ringraziare tutti i fan per l’incredibile supporto settimana dopo settimana e anche tutto lo staff del City, specialmente quelli dietro le quinte che le persone non vedono e che contribuiscono così tanto. Che club!”.

Foto: Grealish Instagram