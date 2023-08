Grealish dopo la vittoria della Supercoppa Europea: “La stavamo aspettando, il City non era mai riuscito a vincerla “

ack Grealish, centrocampista del Man City, ha parlato così a TNT Sports: “È stato incredibile. L’allenatore ci ha chiarito prima della partita quanto volesse vincere questo trofeo. Vuoi vincere tutto comunque, ma questo ci ha dato ulteriore impulso. Questo club non l’aveva mai vinto. È una sensazione bellissima. Negli ultimi dieci o 15 anni, questo club ha avuto tanti successi. Lo stavamo aspettando. Per aggiungerne un altro alla collezione. Anche personalmente, è quello che sono venuto a fare qui. Palmer? Questo è quello che devi fare da ragazzo. Ero in quella posizione all’Aston Villa. Devi mostrarti quando ne hai la possibilità e lui l’ha fatto. È un ragazzo così simpatico, sono davvero felice per lui”.

Foto: Instagram City