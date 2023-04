Grazioli (dg AIC): “Playoff e playout di Serie C slitteranno al massimo di dieci giorni”

Sul caso slittamento playoff e playout di Serie C si è espresso Gianni Grazioli, direttore generale dell’Associazione Italiana Calciatori che riferisce: “Tutto è legato al ricorso del Siena. Ma non si potrà andare oltre il 20 giugno, termine fissato per le iscrizioni al prossimo campionato. Entro quella data tutto dovrà essere concluso e quindi potrebbero slittare di 7, massimo 10 giorni. La Lega Pro sta già lavorando in questa direzione”.

Foto: lega-pro-serie-c-twitter