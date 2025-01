Graziani su Dovbyk: “Non mi fa impazzire”

Non di certo una stagione semplice quella che la Roma sta vivendo. A risentirne, di conseguenza, sono i singoli e tra questi a spiccare c’è il nome di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, almeno fino a questo momento, non ha convinto a pieno e ha completamente diviso una piazza intera. C’è chi, infatti, crede fortemente nel numero 11 e chi, invece, non ripone un briciolo di speranza nel bomber giallorosso A parlarne è stato Francesco Graziani a La Gazzetta dello Sport: “Non è il tipo di attaccante che mi fa impazzire. Ma va detto che uno così ha bisogno del supporto della squadra. Gli arriva il pallone una volta ogni quarto d’ora e questo diventa faticoso per chiunque, rischi di deprimerti. Se ha segnato tutti quei gol significa che lo sa fare, non può essere dipinto come un cretino. Ha tanti alibi come i continui cambi di allenatore, ma deve metterci del suo. Cosa può migliorare? Deve essere meno prevedibile in area, deve diventare più attivo e mobile. Per il resto però è anche un problema di dinamica di squadra, devono mettersi di più al suo servizio”.

FOTO: Instagram Roma