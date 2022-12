Gravissimo lutto nel giornalismo: è morto Mario Sconcerti

Gravissimo lutto per il giornalismo. È morto Mario Sconcerti, nato a Firenze nel 1948, dopo problemi cardiaci a seguito di un ricovero in ospedale. Firma prestigiosa e poi opinionista, il suo esordio era stato al Corriere dello Sport dove sarebbe tornato per fare il direttore. Nella sua lunga carriera un ruolo da vice-direttore nella Gazzetta dello Sport, la direzione del Secolo XIX, nell’ultimo periodo editorialista di punta del Corriere della Sera. E anche un periodo da dirigente della Fiorentina, la sua squadra del cuore. Diversi i libri pubblicati, dedicati non solo al calcio ma anche al ciclismo e alle imprese di Francesco Moser. Alla famiglia di Mario Sconcerti le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.