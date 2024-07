Gravissimo infortunio per Florenzi: danni ai legamenti e al menisco. Sarà operato

Gravissimo infortunio per Alessandro Florenzi, esterno del Milan, che era uscito nel corso dell’amichevole con il Manchester City a New York. Il giocatore, dopo uno scontro con Haaland, era uscito dal campo in lacrime, capendo già che la situazione fosse grave.

Gravità confermata dagli esami.Alessandro Florenzi e’ stato oggi sottoposto a risonanza e valutazione specialistica che hanno evidenziato un danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia. Nei prossimi giorni Alessandro tornerà in Italia per effettuare l’operazione.

Foto: Instagram Florenzi