Gravina: “Var a chiamata? Eliminerebbe le polemiche. Possibilità che l’arbitro spieghi pubblicamente le sue decisioni? Stiamo valutando”

Nell’intervista rilasciata stamattina a Radio Rai Gravina ha parlato del Var e di possibili cambiamenti: “Il Var a chiamata eliminerebbe polemiche legate a valutazioni non sempre corrette da parte del giudice di gara, anche se riteniamo debba essere conservata l’oggettività del fuorigioco e della tecnologia del gol-line”. Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina a ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1. Fiducia assoluta in Spalletti, “avendo visto come lavora e dandogli il tempo necessario per ottenere i risultati, sapendo che i giocatori selezionabili, per una serie di ragioni, sono limitati rispetto ad altre nazioni – ha proseguito parlando del ct azzurro – Valutare la qualità di un tecnico sulla base di un risultato a breve termine è un errore strategico. Quando lo abbiamo scelto era il migliore allenatore sul mercato”. Il numero uno della FIGC ha parlato anche della possibilità per l’arbitro di spiegare pubblicamente le sue decisioni dopo il consulto Var. “È già immediatamente applicabile. Stiamo valutando con la Uefa per trovare un modo omogeneo di comunicare. Con molta probabilità si eviterà di utilizzare microfoni ad ampio raggio nell’ambito di una comunicazione all’interno dello stadio”. “Bisogna innovare ma senza togliere quella incertezza del risultato. Bellezza e spettacolarità del calcio trovano la sua massima realizzazione nel gol. Ma il calcio è diventato anche industria: dobbiamo preoccuparci di trovare col buon senso il giusto equilibrio tra evento e tutela della competizione”.

Foto: Figc Twitter