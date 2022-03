Gravina: “Temo la Macedonia, bisogna allontanare il pessimismo. Barbera? Ottimista per il 100% di capienza”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Gr Parlamento, nel corso della trasmissione ‘La politica nel pallone’. Il dirigente pugliese ha parlato dei playoff mondiali: “Temo la prima partita, la più difficile: pensiamo alla Macedonia del Nord, servirà massima concentrazione, è una buona squadra che ha fatto risultati importanti. Il resto andrà valutato a partire dalla sera del 24, dopo il match. Stiamo cercando di recuperare le energie perse dall’11 luglio scorso per diverse ragioni, per infortuni, per motivi di preparazione tecnica e atletica. Mancini sta girando tutti i raduni, sta incontrando i ragazzi, sta scambiando riflessioni con loro. Bisogna allontanare quella sorta di pessimismo che ha invaso il nostro mondo dopo i rigori sbagliati da Jorginho contro la Svizzera. Cominciamo a guardare con ottimismo e a dare ai ragazzi questa sensazione poi ci daremo appuntamento tutti insieme in Qatar, sia chi ha creduto, sia chi crede invece che la mancata qualificazione possa essere uno strumento politico di strumentalizzazione. Chi pensa questo non vuole bene all’Italia, alla nazionale, e perde tempo: chi lavora in questa direzione si qualifica da solo, mi spiace per la sua tristezza d’animo”.

Sulla possibilità di tornare al 100% della capienza nella prima gara dei playoff, in programma il 24 marzo: “Sono particolarmente ottimista. Il Governo sarà sensibile nel concedere non il al 75% ma accontentare tutti coloro che continuano a chiamare per questa partita e dare il riconoscimento che l’intera città di Palermo sta dimostrando verso la nostra nazionale e il colore azzurro”.

FOTO: Twitter Figc