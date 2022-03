Gravina: “Superlega aumenterebbe squilibri economici. Presto la riforma dei campionati”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto a Rai Gr Parlamento per parlare delle problematiche economiche con cui il calcio sta avendo a che fare da un paio d’anni sostenendo come la Superlega sia tutt’altro che la soluzione: “Tutto il mondo del calcio a livello nazionale e internazionale sta soffrendo. Sotto il profilo economico-finanziario abbiamo problemi serissimi e qualcuno pensa che la Superlega sia la soluzione, invece è la risposta peggiore. Il problema è l’utilizzo delle risorse finanziarie, perché non si lavora sul prodotto ma si cercano solo ulteriori fondi che potrebbero determinare addirittura il fallimento del calcio dovendo essere messi sotto controllo i costi di gestione. Faccio un appello al buon senso, alla capacità di questi imprenditori di accantonare questa idea fallimentare, inutile e dannosa“.

Sulla riforma dei campionati, rallentata anche dalla mancanza del presidente della Lega Serie A: “È un’esigenza fondamentale e ci stiamo lavorando. Purtroppo il commissariamento della Lnd e la mancata elezione del presidente della Lega Serie A hanno rallentato tutto. Non appena sarà completata la governance dei dilettanti, il prossimo 21 marzo, e non appena la Serie A, mi auguro entro il 24 marzo, avrà scelto il nuovo presidente, procederemo sul tema della riforma subito dopo avere peraltro definito, il 16 marzo, le licenze nazionali“.

Foto: Twitter FIGC