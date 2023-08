Gravina sulle dimissioni di Mancini: “Se ha inciso il cambio dello staff? Questa è grossa”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, sulle colonne del Corriere della Sera ha parlato delle dimissioni di Roberto Mancini e di come possa aver inciso il cambio dello staff tecnico: “Questa è grossa. Solo Evani era uscito perché non ha accettato un altro ruolo. Gli altri sono rimasti, Lombardo e Nuciari sarebbero tornati a Coverciano nei giorni di Nazionale. E avevamo preso Barzagli e Gagliardi come lui ci aveva indicato”.

Foto: Sito FIGC