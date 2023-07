Gravina sulla vittoria dell’Europeo U19: “Ragazzi, vi siamo grati. Avete restituito dignità a quelli che sono i valori del calcio”

La Nazionale italiana U19 è rientrata in patria dopo la bellissima vittoria dell’Europeo di categoria a Malta. Dalla Federcalcio ha parlato il presidente Gravina: “Grazie da parte mia, di tutta la Federazione ma anche di tutto lo sport italiano. La presenza del presidente del CONI credo sia la testimonianza di quanto lo sport sia unito. Grazie a Maurizio Viscidi per coordinare l’attività delle Nazionali Giovanili con questa passione: nulla si inventa, tutto si costruisce. Grazie ad Alberto Bollini, al suo staff, e grazie a questi splendidi ragazzi. Sapevamo che sarebbe stato un cammino difficile anche per il valore dei nostri avversari. Quello dell’Under 19 è stato un percorso iniziato in salita, che ha vissuto di momenti difficili, ma Bollini e lo staff sono stati capaci di dare tranquillità al gruppo. Ma c’è un altro risultato che va sottolineato: nove di questi ragazzi quest’anno hanno conseguito il diploma, a testimonianza di quanto la formazione sia importante. E un altro aspetto da non dimenticare è che a vincere questo Europeo è stata un’annata, quella dei 2004-2005, che ha subito un’enorme penalizzazione a causa del covid, che ha impedito lo svolgimento dell’attività internazionale con effetti che potevano essere devastanti. Ragazzi, vi siamo grati: avete restituito dignità a quelli che sono i valori del mondo del calcio. Con il lavoro e il sacrificio si può centrare qualsiasi risultato“.

Foto: twitter FIGC