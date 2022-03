Gravina sull’8 marzo: “Educhiamo all’uguaglianza, chiudiamo il percorso per il professionismo femminile”

In occasione della Giornata internazionale per i diritti della donna, che come ogni anno cade l’8 marzo, la FIGC ha deciso di aderire alla campagna “Uguali e Insieme”, lanciata dalla Rai, per sensibilizzare sul tema dell’uguaglianza di genere.

Queste le parole con cui il presidente Gabriele Gravina commenta la decisione: “La FIGC ha deciso di aderire alla campagna Rai ‘Uguali e Insieme’, perché veicola un messaggio molto caro alla Federazione. Lo fa non solo con la testimonianza di alcuni dei suoi volti più noti, ma soprattutto nel quotidiano, lavorando per dare alle donne le medesime condizioni di accesso al lavoro nel mondo del calcio, per concretizzare finalmente il percorso verso il professionismo del calcio femminile e sensibilizzando sull’uguaglianza, in alcuni casi anche educando, laddove riscontriamo ancora resistenza su questi argomenti. L’8 marzo deve essere ogni giorno, tutto l’anno”.

Foto: Twitter FIGC