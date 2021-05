Gravina sul rinnovo di Mancini: “Bisognava dare continuità al suo lavoro. Investimento che andava fatto”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in conferenza stampa ha annunciato e commentato il rinnovo di Roberto Mancini come Ct della Nazionale italiana: “Annuncio sul quale lavorato da tempo. Da oggi in poi abbiamo archiviato la domanda sul suo futuro. Sono molto contento perché come Roberto sa e come gli ho sempre ribadito nei nostri incontri era un obiettivo della Federazione dare continuità a questo lavoro. Al di là dei risultati finali credo che alla base ci sia un percorso sul quale lavorare. Con Mancini ho condiviso progetto e Roberto lo sta portando avanti con brillantezza. È un investimento che la Federazione doveva fare per rispetto anche dei nostri tifosi. Siamo convinti di aver fatto una scelta importante. Scelta sostenuta dalla Federazione, non ci sono trasversalità differenti. Abbiamo avuto un pizzico di lungimiranza, il contratto scadrà nel 2026 e abbiamo diversi eventi da continuare. È un progetto che affidiamo a Roberto sapendo che quello fatto fino ad oggi è un lavoro che va coltivato con entusiasmo. Se potessimo regalare un trofeo ai nostri tifosi che manca da tanti anni, non fasciandoci la testa nel caso non dovesse avvenire”.