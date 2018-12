Gravina sui giovani calciatori: “Quelli bravi devono giocare così come sta facendo Mancini”

Intervistato dal Corriere dello Sport al seminario dell’Ussi, Gabriele Gravina, presidente della Figc, si è soffermato sul tema dei giovani calciatori: “Se penso che soltanto due settimane fa avevano avuto il coraggio di criticare Roberto Mancini per aver convocato Zaniolo… Chi è bravo, deve giocare. Il talento deve essere formato ed accompagnato nella sua crescita, poi quando esplode deve trovare assolutamente spazio. Tutto questo non deve essere solo un manifesto, ma un qualcosa da mettere in pratica in tutte le società. Ecco perché apprezzo molto il lavoro che sta facendo il nostro commissario tecnico”.

Foto: Twitter Figc