Gravina su Vialli: “Protagonista assoluto della Nazionale. Sono convinto che tornerà presto”

Gianluca Vialli ha sospeso i suoi impegni con la FIGC per concentrare le sue forze per superare la fase della sua malattia. Attraverso i canali ufficiali della FIGC, Gabriele Gravina ha commentato il momentaneo addio di Vialli alla Nazionale: “Gianluca è un protagonista assoluto della Nazionale italiana e lo sarà anche in futuro. Grazie alla sua straordinaria forza d’animo, all’Azzurro e all’affetto di tutta la famiglia federale sono convinto tornerà presto. Può contare su ognuno di noi, perché siamo una squadra, dentro e fuori dal campo”.

Foto: Twitter FIGC