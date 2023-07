Gravina: “Slittamento Serie B? Non possiamo darlo per certo. Sicuramente non cambierà il format”

Il Consiglio Federale FIGC si è riunito a Roma per la discussione sulla domande di riammissione e ripescaggi in Serie B e Lega Pro. L’Assemblea ha stilato la graduatoria delle squadre aventi diritto che hanno presentato la richiesta. Al termine del Consiglio, il presidente federale, Gabriele Gravina, ha parlato in conferenza stampa per commentare le decisioni adottate dall’organo decisionale della FIGC: “Slittamento del campionato di Serie B? Non possiamo darlo per certo. Per certo posso dirvi che non cambieranno i format, entro il 29 agosto conosceremo l’esito definitivo dei ricorsi. C’è la possibilità che, dopo la decisione del TAR, di chiedere l’anticipazione del Consiglio di Stato considerati i motivi d’urgenza. Non parlerei di slittamento al momento. I campionati, comunque, possono partire con le fantomatiche X e Y. Ancora non riusciamo a capire cosa si intende per crescita e sviluppo sostenibile. E’ diventato tutto un po’ anacronistico. Siamo tutti a servizio di un mondo che c’è stato dato in prestito, che voglio restituire nel miglior stato possibile”.

Foto: twitter FIGC