Gravina: “Siamo dispiaciuti. Spalletti ha la nostra fiducia”

Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione dell’Italia all’Europeo. “Siamo dispiaciuti per non aver potuto dare a tutti i tifosi italiani quella gioia che comunque meritano, dispiaciuti per il risultato ma sappiamo che il risultato è soggetto a tantissime variabili. Resta la delusione per non aver potuto dimostrare tutto quello che è stato fatto, la delusione per l’incapacità di esprimere quanto avremmo potuto fare. Ieri abbiamo fatto una riflessione con il mister, Gigi Buffon e tutta la squadra, non abbiamo nulla da nascondere, siamo tutti responsabili. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata con il mister, io sono pragmatico e ritengo che non si possa abbandonare un progetto pluriennale dopo 8 mesi di attività. Certamente c’è da cambiare qualcosa, ci saranno riflessioni profonde, ieri abbiamo iniziato a confrontarci con Luciano Spalletti. Dobbiamo crescere tutti, bisogna avere la capacità di rialzarsi con la forza delle idee e con il lavoro. Mi dovete perdonare, non sfuggo alle responsabilità, ma tenete distinte le responsabilità politiche da quelle tecniche. Appelliamoci al senso di responsabilità, implica un senso di lucidità. Bisogna essere lucidi e logici. Nel nostro progetto è fondamentale un allenatore che è subentrato da otto mesi. Spalletti ha la nostra fiducia, deve lavorare, tra 60 giorni comincia un altro appuntamento”.

Foto: twitter FIGC