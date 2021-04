Gravina scrive a Draghi: “Ci aiuti a confermare lo svolgimento dell’ Europeo in Italia”

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha scritto una lettera al Premier Mario Draghi per spiegare come sia necessario in questo momento adoperarsi per prendere una decisione definitiva sulla presenza del pubblico allo Stadio Olimpico di Roma in vista della gara inaugurale di Euro 2020, in quanto la Uefa attende una risposta definitiva entro il 19 aprile. Questo il testo della lettera riportato dall’Ansa: “Scrivo affinché il Governo possa adoperarsi per confermare l’assegnazione dell’evento inaugurale dell’Europeo in Italia. Non solo, anche per le successive gare previste nel nostro Paese”. Gravina si dice certo, pur essendo consapevole della fase critica del Paese, che “il premier condivida con la Figc quanto sia importante per l’Italia che la Uefa confermi la disputa della partita inaugurale e delle altre gare in programma a Roma”. Gravina inoltre, come sottolineato dall’Ansa, avrebbe rassicurato Draghi circa “il rigoroso rispetto delle prescrizioni che il Governo vorrà imporci così come è stato per l’applicazione del protocollo sanitario” che in questo momento sta consentendo lo svolgimento dei campionati professionistici in Italia.

Foto: sito Figc