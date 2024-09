Gravina ricorda Schillaci: “Il suo calcio sapeva di passione. Le sue esultanze resteranno un patrimonio italiano”

Lutto nel mondo del calcio: addio a Salvatore Schillaci, per tutti Totò. Già tantissimi i messaggi dal mondo del calcio e non solo. Anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha così ricordato Totò: “Le esultanze incontenibili, nelle quali il suo volto era simbolo di gioia condivisa, resteranno per sempre patrimonio comune del calcio italiano. Totò è stato un grande calciatore, simbolo tenace di volontà e di riscatto, ha saputo emozionare i tifosi azzurri perché il suo calcio sapeva di passione. E proprio questo spirito indomito lo ha fatto apprezzare da tutti e lo renderà immortale”.

Foto: Instagram Azzurri