Gravina ricorda Berlusconi: “Ha cambiato la storia del calcio italiano”

Silvio Berlusconi non ce l’ha fatta. Il leader di Forza Italia e presidente del Monza si è spento questa mattina alle 9:30 all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni. La FIGC ha deciso di disporre un minuto di silenzio in onore dell’ex presidente del Milan e del Monza. Di seguito le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “Silvio Berlusconi ha cambiato la storia del calcio italiano, è stato un vincente che ha saputo imprimere un’impronta chiara e indissolubile nello sviluppo del nostro mondo. Il suo contributo in termini di passione, di innovazione e di investimenti, sempre con un’attenzione particolare al bel gioco e al divertimento, è stato fondamentale per l’affermazione del nostro movimento in campo internazionale”.

Foto: Twitter FIGC