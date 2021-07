Gravina: “Quella della Nazionale italiana è una storia bellissima. Il successo arriva da lontano”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato dello straordinario cammino dell’Italia a Euro2020 culminato con la vittoria del titolo. Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, il numero uno del calcio italiano ha dichiarato: “Sono orgoglioso perché questo successo viene da lontano. Quando sono arrivato in Figc, nel 2018, abbiamo rivisitato l’intero Dipartimento, provando a cambiare la mentalità e cercando di organizzare la Nazionale come un club. Dopo la cocente delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Russia dovevamo raccontare una nuova storia agli italiani, puntando sui giovani. Ed è una storia bellissima. Mancini è l’interprete perfetto per il nuovo rinascimento azzurro. Segreto? Lo spirito di gruppo che è diventato evidente in occasione dello sfortunato infortunio di Spinazzola. Dopo che Leonardo si è rotto il tendine d’achille, nella squadra è maturata la consapevolezza di poter vincere anche per lui”.

FOTO: Sito Figc