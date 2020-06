Gravina: “Quando la Francia ha chiuso definitivamente, ho temuto per la Serie A”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Rai. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

“Se ho temuto di non ripartire? Sì, il giorno in cui la Francia ha annunciato la chiusura. La Francia è una delle big five e ha staccato la spina. In quel momento tutto diventava più difficile. Ne siamo venuti fuori tutti insieme, la Federazione francese è l’unica oggi rimasta fuori”.

Foto: Sito ufficiale FIGC