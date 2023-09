Gravina presenta Spalletti: “Volevamo dare alla Nazionale un tecnico di grande prestigio. E ci siamo riusciti”

Inizia ufficialmente oggi l’avventura di Luciano Spalletti alla guida dell’Italia. Alla conferenza stampa di presentazione del nuovo commissario tecnico della Nazionale, ha così parlato anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “Oggi inizia un nuovo capitolo della storia azzurra. In pochi giorni abbiamo dovuto affrontare e rimediare a una crisi importante e imprevista, senza precedenti per alcune modalità. L’abbiamo affrontata con grande serietà, silenzio e stile. Non abbiamo voluto anteporre i nostri individualismi a questi valori. Un pizzico di delusione è inutile da nascondere, rimane dentro. Abbiamo avuto una reazione composta, aprendo un nuovo capitolo. Sono felice, orgoglioso e motivato. Ho avuto modo di dividere le valutazioni tecniche e personali”.

Poi ha proseguito: “Sul piano tecnico non devo dire nulla di Spalletti, la sua storia è chiara e nota sotto il profilo del valore tecnico e professionale, sulla qualità del gioco espresso e sulla maturità acquisita negli ultimi anni. Mi ha colpito il lato personale e umano. Al calcio lui dedica gran parte della sua vita, un aspetto identitario. L’identità di Luciano è la sua cifra distintiva. In 4-5 giorni abbiamo fatto una scelta importante, volevamo dare alla Nazionale un tecnico di grande prestigio e ci siamo riusciti. Gli italiani hanno non solo un grande allenatore, ma anche una grande persona. Oggi ripartiamo con un nuovo capitolo, da oggi racconteremo agli italiani una nuova storia. Chiuso un capitolo ne stiamo aprendo un altro. Il mio augurio è semplice, aggiungere una nuova etichetta: passione azzurra”.

Foto: twitter FIGC