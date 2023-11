Gravina: “Oggi la Nazionale ha un grande allenatore e soprattutto un grande uomo”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto in video-collegamento al DLA Piper Sport Forum in corso di svolgimento a San Siro.

Queste le sue parole: “Sono molto soddisfatto, è una Nazionale che ha dimostrato non solo grande capitale tecnico, ma anche capitale umano. Oggi la Nazionale ha un grande allenatore e un grande uomo, sono soddisfatto soprattutto per i nostri tifosi. Avevamo assunto un grande impegno, promesso loro che dovevamo raggiungere l’obiettivo di qualificarci all’europeo e l’abbiamo fatto senza passare dai tempi supplementari, i playoff, che sono un terno al lotto”.

Foto: twitter FIGC