Gravina: “Oggi, grazie agli Azzurri, siamo tutti più fieri di essere italiani”

Pomeriggio di gala per la Nazionale italiana che è stata accolta al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A parlare, tra gli invitati, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

Queste le sue parole: “Per noi è un onore essere ricevuti al Quirinale, come lo è stato ieri, quello di aver condiviso con lei la gioia della vittoria. E’ stata una serata magica, alzare il trofeo dopo 53 anni dall’ultima vittoria. La squadra ha dimostrato feeling, questa Nazionale è l’Italia, ha interpretato un diffuso sentimento di unità, coesione, orgoglio. Sono il simbolo di un Paese ferito ma caratterizzato da una voglia di ripresa. La pandemia ci ha messo a dura prova ma ora stiamo rinascendo. Così come ha fatto la nostra Nazionale dalla mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Gli Azzurri hanno dimostrato una “Grande Bellezza” non solo di gioco, ma di gruppo, unione e di Rinascimento. Quello che posso dire, che oggi, grazie agli Azzurri, siamo tutti più fieri di essere italiani”.

