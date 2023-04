Gravina: “Non c’è posto per i delinquenti nel mondo del calcio, De Laurentiis ha fatto bene”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC e neo vicepresidente della UEFA, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui si è espresso sul tema violenza negli stadi. Alcune parole: “Bisogna attuare il progetto del radar sonoro che indirizza le telecamere per individuare i responsabili di cori beceri e atti violenti. Lo abbiamo presentato 4 anni fa ed è stato bloccato per alcune perplessità del Garante per la privacy, che oggi spero si possano superare anche con la collaborazione del ministro Piantedosi. Non c’è posto per i delinquenti nel mondo del calcio, ha fatto bene De Laurentiis a rompere ogni rapporto con i violenti, ma serve più tecnologia. Moltiplichiamo le iniziative e i progetti educativi, perché solo con la promozione della cultura e del rispetto potremo garantire un futuro migliore alla nostra società e al calcio. Sono stati ottenuti risultati importanti perché fino a poco tempo fa nessuno escludeva a vita i tifosi dal proprio stadio, adesso questo avviene regolarmente, ma nessuno lo ricorda. La punizione di un coro offensivo, per sua stessa natura, rischia di essere indefinibile, per questo chiediamo aiuto ai rappresentanti della Pubblica sicurezza, al fine di individuare i colpevoli senza colpire indiscriminatamente migliaia di persone. Così come auspichiamo che, una volta individuati, non se la cavino solo con il Daspo”.

Foto: Twitter FIGC