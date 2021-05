Gravina: “Nessun complotto contro il Sud, la scelta di Mazzoleni al Var è un problema tecnico”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli sull’episodio del rigore non dato al Benevento e sulle parole dopo la partita del presidente Vigorito:

“Legare i due episodi è ingiusto. Non c’è un’idea di complotto contro il Sud perché ricordo che la Salernitana è avviata a salire in A dopo 23 anni e il Napoli va verso la in Champions. La scelta di Mazzoleni al Var per entrambe è un problema tecnico che non mi pongo come domanda. Il presidente del Benevento Vigorito ha detto una grande verità, la squadra non è in quelle condizioni di classifica per la partita di ieri ma per una somma di elementi negativi nelle ultime giornate. Ieri probabilmente c’è stato un errore sul richiamo o meno del Var e su questo gli organi prenderanno i loro provvedimenti – ha detto Gravina -Ma questo è un errore tecnico, Mazzoleni ha fatto tante partite ma dobbiamo agire da uomini di sport, anche se capisco amarezza e delusione. Ho fatto anche il presidente di un club di calcio e so bene cosa significa perdere nelle ultime giornate ma dobbiamo essere più sereni e Inzaghi avrà delle risposte”.

Foto: Sito Figc