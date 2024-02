Gravina: “Nel prossimo consiglio federale decideremo su format e sistema promozioni-retrocessioni”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC ha parlato a Radio Rai 1 in merito a una possibile riforma del calcio.

Queste le sue parole: “La strategia è chiara: è giusto rispettare la volontà delle componenti, che hanno apprezzato il contenuto del piano strategico, per arrivare a una condivisione senza andare a intaccare l’obbligo d’intesa. L’idea è di mettere da parte i punti su cui ci si divide, a volte anche strumentalmente, per concentrarci tutti insieme sul trovare l’accordo sulle riforme economico-finanziarie. Domani avremo questo ulteriore confronto, i primi di marzo convocheremo un consiglio federale, dove mi auguro si potranno licenziare le prime nuove norme. E subito dopo ci dedicheremo ai format e al sistema promozioni-retrocessioni”.

Questione paracadute? “Io parlerei di riduzione del paracadute, inserendo la possibilità di prevedere una riduzione in percentuale dell’entità dei contratti in caso di retrocessione, andando incontro alle esigenze e alle finalità del paracadute. Oggi, sul valore della produzione tra A e B, il paracadute ha un impatto devastante per il campionato di Serie B. Ma dobbiamo trovare le modalità per accompagnare i processi di attenuazione di alcuni impegni contrattuali che le società hanno contratto con i propri tesserati in un campionato di A e quindi tutto quello che comporta in caso di retrocessione”.

Foto: twitter FIGC