Gravina: “Nazionale? Fiducia assoluta a Spalletti. Mercato aperto a campionato iniziato? Sono contrario”

Il presidente della FIGC Gravina è stato intervistato da Rai Radio 1. Sulla nazionale italiana e su Spalletti: “Spalletti a rischio se la Nations League non andasse bene? Valutare la qualità di un tecnico sulla base di alcune partite in brevissimo tempo sarebbe un errore strategico. Quando avevamo scelto Spalletti sembrava di aver preso il migliore sul mercato – ha continuato -, eravamo tutti entusiasti. Io darei fiducia assoluta a Luciano, avendo visto come lavora, dandogli il tempo necessario per ottenere i risultati. Sapendo che i selezionabili sono limitati, sono circa 1/4 di quelli spagnoli”. Sul mercato aperto durante le prime giornate di campionato ha detto: “Ho espresso la mia contrarietà per due ragioni: incide negativamente sul rapporto tifosi-squadra e genera effetti distorsivi nel rapporto calciatore-società. Ne ho parlato in UEFA per trovare una soluzione con un’attività congiunta a livello di sistema”.

Foto: twitter FIGC