Gravina: “Momento complesso, ma la FIGC difenderà la Serie B”

Questo il messaggio di saluto di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, poco prima dell’inizio della cerimonia che svelerà il calendario di Serie B per la prossima stagione: “Ho raccolto con piacere l’invito del presidente Balata per farvi i migliori auguri di una nuova stagione ricca di emozioni. Dopo i successi degli anni passati il prossimo campionato servirà per consolidarsi. Sono sicuro che avverrà grazie al giusto mix fra piazze storiche e piazze emergenti; fra innovazione e tradizione, ma anche per gli investimenti sui giovani. Quello attuale è un momento complesso, sia sul piano economico che giudiziario, ma la difesa del prodotto Serie B è uno degli impegni che la FIGC vuole mantenere. Dovete esserne tutti sicuri”

Foto: twitter FIGC