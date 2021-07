Gravina: “La Salernitana ha 6 mesi per trovare una nuova proprietà, pena l’esclusione”

Al termine del Consiglio federale di oggi, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato anche dell’ammissione della Salernitana in Serie A, dopo il trust approvato dallo stesso Consiglio Federale. Queste le sue parole: “Abbiamo iniziato a discutere sull’esigenza di avere la riapertura degli stadi, ho mandato una richiesta alla Vezzali per la totale riapertura degli impianti dando la disponibilità nell’adottare i protocolli che il CTS riterrà opportuno adottare. In linea con l’andamento tra calo dei contagi e incremento costante della politica vaccinale. Abbiamo affrontato la situazione relativa agli adempimenti della Salernitana. Ho solo un obiettivo la tutela del calcio italiano. Ho posto una condizione economica, la nostra classe dirigente deve prendere degli impegni e mantenerli. Saremo molto attenti e vigili. C’è un termine di sei mesi, entro i quali la Salernitana deve cambiare proprietà attraverso il trust. La Salernitana può essere veduta anche domattina, anzi doveva esser stata già venduta viste le nostre norme. Deve essere sul mercato a cominciare da oggi”.

Sulle richieste del Benevento:

“Il Benevento ha mandato una diffida con richiesta di accesso agli atti che non sarà impedita per lavorare in trasparenza. Il Benevento ha tutto il diritto di poter chiedere verifiche”.

Foto: Twitter FIGC