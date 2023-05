Gravina: “La FIGC costruirà un campo da calcio in Emilia Romagna”

Dopo il gesto di solidarietà della Lega Serie A, che ha destinato il 10% dell’incasso della finale di Coppa Italia alle popolazioni dell’Emilia Romagna, il calcio si fa di nuovo portavoce di un buon messaggio attraverso il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Durante la presentazione del macro progetto ‘Valori in rete’ svolta questa mattina al Ministero dell’Istruzione, il presidente federale ha rivelato una nuova proposta già in fase di realizzazione: “Annuncio con piacere che la FIGC realizzerà un campo di calcio in Emilia Romagna, dopo la ferita provocata nella regione dal maltempo degli ultimi giorni”. Un gesto simbolico che vuole dimostrare il ritorno alla normalità dopo un periodo duro e ricco di difficoltà.

Foto: Twitter FIGC