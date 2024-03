Gravina: “La decisione di premiare Simone Inzaghi con il Bearzot è maturata unanimemente. Mi piace sottolineare il suo forte senso di appartenenza ai club che allena”

Dopo Simone Inzaghi, anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni dell’ANSA per spiegare i motivi che hanno indotto la giuria ad assegnare al tecnico dell’Inter il XIII Premio Bearzot: “La decisione di premiare Simone Inzaghi è maturata unanimemente perché, come è stato indicato nella motivazione, l’attuale allenatore dell’Inter ha raggiunto il pieno livello di maturità, dentro e fuori dal campo, come sarebbe piaciuto a Bearzot, ed è uno straordinario rappresentante dell’evoluzione, in senso spettacolare, della cosiddetta scuola italiana.

Un altro aspetto di Inzaghi che mi piace sottolineare è il suo forte senso di appartenenza ai Club che allena, rimanendo per diverse stagioni, cementando rapporti con staff, calciatori e tifosi.”

Foto: sito FIGC