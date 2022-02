Gravina: “Indice di liquidità criterio di ammissione per i campionati, stadi al 100% a breve”

Dopo aver parlato della possibilità di rinviare la trentesima giornata di Serie A per dare più spazio alla Nazionale, il presidente della Figc Gabriele Gravina, ha ipotizzato l’introduzione di nuove regole per le iscrizioni ai campionati: “Pensiamo di inserire l’indice di liquidità come criterio di ammissione per i campionati, sarà una prima volta assoluta per la Serie A. Questo indice partirà da un certo parametro (0,7) per poi continuare a crescere nei prossimi anni. Metteremo così sotto controllo il rapporto fra ricavi e costi del lavoro“, le dichiarazioni di Gravina ai microfoni di Radio anch’io sport.

In chiusura anche una battuta sulla capienza degli stadi: “Il 75% è già un passo avanti, ma mi auguro che, vista anche l’involuzione della pandemia, si possa partire con il 100% già a fine mese“.

Foto: Twitter Figc