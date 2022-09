Gravina: “Indebitamento preoccupante. Il nostro calcio perde continuamente appeal”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, è intervenuto nel corso del Festival dello Sport a Trento. Il numero uno della Federcalcio si sofferma sul cambiamento: “L’indebitamento del sistema ci preoccupa, in particolar modo vivere un cambiamento come una minaccia e non come un’opportunità . Il nostro calcio perde appeal continuamente, nonostante gli sforzi delle varie società . Il nostro mondo ha una dimensione all’interno dell’economia del nostro paese. Il cambiamento è un elemento oggettivo, siamo in un punto di non ritorno”. Poi ha proseguito: “Ogni 10-15 anni il mondo del calcio muta, così come la tecnologia e la velocità. Cambia il modo di vivere un evento sportivo. Il calcio non può rimanere immobile. Noi per i vivai ci stiamo organizzando per un dipartimento tecnico. Serve un intervento affinché i giovani riescano a trovare spazio all’interno delle competizioni. Le infrastrutture sono indispensabili”.

Foto: twitter FIGC