Gravina: “In questi mesi c’è chi ha ragionato in base al proprio orticello”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato un’intervista a La Stampa. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Senza pubblico non è vero pallone. In questi mesi c’è chi ha ragionato in base al proprio orticello, le persone hanno gettato la mascherina.”

Foto: Sito FIGC