Gravina: “Gli audio degli arbitri in tv sono un’occasione per capire le scelte”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato così la scelta di rendere noti su Dazn i dialoghi tra VAR e arbitri: “Siamo alla vigilia di una svolta importante nel modo di comunicare il calcio, con OPEN VAR vogliamo contribuire a creare nel nostro Paese una rinnovata cultura sportiva, una profonda conoscenza del regolamento del gioco più amato dagli italiani e far conoscere meglio il mondo arbitrale. Lo spazio FIGC-AIA all’interno della programmazione di DAZN non è una moviola, ma l’occasione per capire, in totale trasparenza, come nascono le scelte dei direttori di gara in uno dei settori più innovativi e rivoluzionari del calcio degli ultimi anni, che è il VAR“.

Foto: Twitter FIGC