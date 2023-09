Gravina, frecciata a Mancini: “Si dà peso al prezzo e ci dimentichiamo del valore”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gigi Buffon nello staff della Nazionale, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha lanciato una frecciata verso Roberto Mancini, CT dimissionario.

Queste le sue parole: “Chi conosce i principi della nostra gestione sa i nostri valori a cui diamo risalto. Molte volte diamo peso al prezzo, ma ci dimentichiamo del valore. Ringrazio Gigi per aver accettato questo ruolo e gli faccio un grande augurio affinché possa rientrare nell’Olimpo azzurro: lo è già come calciatore, ma con le sue qualità potrà diventarlo anche come dirigente”.

Foto: twitter FIGC