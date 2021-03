Gravina fiducioso: “Vaccini lenti ma sono ottimista. Euro 2020 rimarrà itinerante”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, al termine del Consiglio Federale tenutosi in mattinata per l’elezione dei vicepresidenti, ha parlato alla stampa facendo anche il punto sui prossimi Europei: “Le mie dichiarazioni sono interessate e di parte ma sono supportate dal presidente della UEFA Ceferin. Lui stesso ha ribadito con fermezza e decisione di voler difendere il format itinerante previsto per Euro 2020. Siamo sereni e continuiamo a lavorare, a breve presenteremo e spiegheremo una serie di attività. Chiediamo un intervento deciso per accelerare il processo delle vaccinazioni, siamo in ritardo rispetto agli altri Paesi. Oggi ho parlato con la Turchia e solo più avanti. Dobbiamo accelerare”.

Foto: sito figc