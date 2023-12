Gravina: “Fagioli e Tonali ragazzi fragili. Per loro una liberazione esser stati beccati”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, nel corso di un’intervista rilasciata all’Avvenire, ha parlato anche delle situazioni legate a Nicolò Fagioli e Sandro Tonali: “La ludopatia è una piaga sociale che riguarda circa due milioni di italiani e noi abbiamo registrato qualche caso su una popolazione di 1 milione e 400mila tesserati. Sono ragazzi fragili che hanno ceduto alle loro debolezze,. per loro esser stati beccati alla fine è stata un po’ una liberazione. Ora vanno assolutamente recuperati. Fagioli al momento sta seguendo la fase di recupero psicologico, poi da gennaio sarà a disposizione della FIGC per proseguire il suo percorso che prevede incontri nelle scuole calcio e in quei luoghi in cui la sua testimonianza potrà essere molto utile a tanti coetanei”.

Foto: twitter FIGC