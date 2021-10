Gravina: “E’ il momento giusto per una riforma del calcio italiano. Abbiamo intrapreso la strada giusta”

Il presidente federale Gravina ha parlato ai microfoni di Sky dell’attuale momento che sta vivendo l’Italia e tutto il suo apparato calcistico. Ecco le sue dichiarazioni: “‘L’entusiasmo che ha generato questo importante progetto che stiamo portando avanti da ormai 3 lunghi anni ci consente di recuperare energie che sono molto utili per dare ancora maggiore dignità al calcio italiano. Ci lascia sicuramente la certezza di aver intrapreso una strada giusta, la strada per il rilancio del calcio italiano, la strada per dare centralità al calcio italiano all’interno di organismi istituzionali sportivi ma anche verso la parte politica di governo del nostro Paese. Oggi la Nazionale è degli italiani, appartiene a tutti i nostri tifosi, a un popolo che si ritrova nei valori di questa Nazionale. E quindi questo entusiasmo è sicuramente il momento per avviare quel progetto di riforma del calcio italiano”.

FOTO: Sito FIGC