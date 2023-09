Gravina: “De Laurentiis indagato? Mi dispiace perché si possono generare ulteriori tensioni”

A margine del Consiglio Federale andato in scena ieri, il presidente della FIGC Gabriele Gravina non ha nascosto la sua preoccupazione per l’iscrizione di Aurelio De Laurentiis nel registro degli indagati:

“Sull’atto specifico non so cosa abbiano verificato e rimango in attesa di comunicazioni formali e ufficiali che in questo momento non ho. Mi dispiace perché si possono generare ulteriori tensioni che un campionato così bello e avvincente non meritava. Come sistema siamo preoccupati di queste perturbazioni interne, ma abbiamo grande fi ducia nell’autonomia degli organi di Giustizia“.

Foto: Twitter FIGC