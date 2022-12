Gravina: “Dal 27 gennaio fuorigioco semi-automatico anche in Serie A”

A margine del Consiglio Federale che si è tenuto oggi, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha annunciato l’introduzione del fuorigioco semi automatico anche in Serie A, dal 27 gennaio, già in uso nel Mondiale.

Queste le sue parole: “Verrà introdotto, dal 27 gennaio, prima gara del girone di ritorno, il fuorigioco semi-automatico, che abbiamo visto già all’opera durante il Mondiale”.

Conferma che i procedimenti che riguarderanno l’AIA transiteranno per la procura federale?

“Lo confermo. Dal 1 gennaio tutti i procedimenti che riguarderanno gli arbitri passeranno direttamente sotto l’egida della procura federale”.

Quando entreranno in vigore le modifiche all’interno della grande riforma che state organizzando?

“È emersa una chiara disponibilità da parte delle componenti per predisporre una sintesi delle diverse proposte di riforma. La mia idea progettuale – che non svelerò oggi – dovesse essere accolta, accelererebbe la messa in atto”.

