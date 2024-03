Gravina su Acerbi: “La sentenza va accettata. Lo abbraccerò. Lo abbiamo lasciato a casa per evitare forme di distrazioni”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in merito al caso delle ultime settimane, delle presunte offese razziste di Francesco Acerbi ai danni di Juan Jesus, con il difensore del Napoli che ha accusato durante la gara di due domeniche fa a San Siro. Il giudice sportivo ha poi assolto Acerbi, con il numero uno della Federcalcio che ha commentato: “Noi crediamo al ragazzo, la decisione del giudice va rispettata. Lasciato a casa precauzionalmente, per evitare forme di distrazioni, non perché era stato già condannato. Accetto il verdetto sul piano umano, quando lo vedrò lo abbraccerò”.

Foto: sito FIGC