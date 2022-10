Gravina: “Con la Macedonia del Nord c’è un conto in sospeso. Sorteggio positivo”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato in merito al sorteggio capitato all’Italia per le qualificazioni agli Europei del 2024. Le parole di Gravina, presente al Premio Scopigno a Roma: “Il sorteggio poteva andare sicuramente meglio, ma anche peggio. Partiamo dal principio che le squadre di terza, quarta e quinta fascia sono cresciute tantissimo. Le gare andranno giocate tutte e sulla nostra pelle c’è ancora una ferita viva per via della sconfitta con la Macedonia del Nord. Il sorteggio, a mio avviso, resta positivo, perché incontrare l’Inghilterra, aiuta a mettere in sicurezza primo e secondo posto perché possiamo delineare un confine netto con le altre formazioni. Con la Nazionale inglese ormai abbiamo un conto aperto, ma devo dire che sono più preoccupati loro di noi. Poi con la Macedonia del Nord abbiamo un conto in sospeso”.

Foto: twitter Figc