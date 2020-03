Gravina: “Ci adeguiamo alle direttive, ma dobbiamo andare avanti”

“Ci adegueremo alle direttive del governo ma dobbiamo andare avanti”. E’ quanto ha dichiarato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera:

“Non è vero che il calcio non ha a cuore la salute pubblica e gli interessi generali. Solo stando tutti insieme si risolvono i problemi e si cresce. Se la Lega ci avesse ascoltato e avessimo iniziato la Serie una-due settimane prima non saremmo in questa situazione. Zhang? Linguaggio che non condivido, ognuno è responsabile di ciò che dice. Non ci sono indicazioni per un rinvio di Euro 2020”.

Foto: Twitter FIGC