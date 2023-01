Gravina-Casini, la finale di Supercoppa oltre il campo

Qualche divergenza di opinioni è emersa tra il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini. Il primo aveva infatti commentato con queste parole la sfida di Supercoppa a Ryad: “Mi rattrista che solo 400 spettatori su 58mila saranno italiani. Mi auguro che si trovi un momento di equilibrio economico per coltivare il calcio sul nostro territorio”. Prontamente è arrivata però la replica all’ANSA del suo omonimo per la Serie A: “A me invece rattrista non aver visto l’Italia ai Mondiali in Qatar. Siamo tutti dispiaciuti inoltre che la Federazione non sia in Arabia Saudita con noi, il giorno in cui viene assegnato il primo trofeo calcistico della stagione. Ringrazio Matarrese, membro onorario della Figc, per essere venuto. Spero vivamente che i prossimi giorni siano dedicati davvero a riformare il calcio italiano. La Serie A ha lavorato sodo in questi mesi, abbiamo il nostro pacchetto di proposte condivise anche con la Serie B e ci aspettiamo molto”.

Foto: twitter FIGC